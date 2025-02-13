«الدبيبة» يترأس الاجتماع الأول لـ«المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه» لعام 2025

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه لعام 2025، بمقر ديوان رئاسة الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة.

وشهد الاجتماع “حضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي محمود الفطيسي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاعي النفط والكهرباء، ووكلاء بعض الوزارات ذات الصلة”.

وتركزت المناقشات على “تلبية احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء، ورفع معدلات الإنتاج لدعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات الوطنية”.

كما استعرض الاجتماع “خطة تطوير إنتاج الغاز في ليبيا، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز”.