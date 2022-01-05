«الدبيبة» يترأس الاجتماع الأول للعام الجاري لمجلس القضاء العسكري

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري للعام.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بديوان وزارة الدفاع، الجهود المبذولة من أجل بناء مؤسسة قضائية عسكرية فعالة، والحث على ممارسة كل الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة القضائية العسكرية.

الجدير بالذكر أنّ الدبيبة ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا للحكومة، قائلا بأنّ ليبيا تمر بفترة سياسية حرجة، وأنّه رغم حالة الإحباط لتعطل الانتخابات، لكن الصراع لا يزال في خانته السياسية وليس الاقتتال والحرب، ونحن منذ أول يوم في الحكومة رفعنا شعار لا للحرب.