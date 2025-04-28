«الدبيبة» يتسلم رسالة شفوية من القيادة الروسية

تسلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رسالة شفوية من القيادة الروسية، نقلها مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، خلال لقائه معه ووفده المرافق الذي يزور العاصمة طرابلس.

وأكدت الرسالة “أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا وتعزيز التعاون المشترك، مع التشديد على ضرورة تفعيل اللجنة الليبية الروسية العليا المشتركة”.

وثمّن رئيس مجلس الوزراء الرسالة، مؤكدًا على أهمية بناء علاقات تعاون متوازنة مع روسيا، تقوم على احترام سيادة ليبيا ودعم استقرارها، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين.

كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بما يخدم تطلعات الشعبين الليبي والروسي.