الدبيبة يتسلم مرآة نادرة من عهد «الدولة القرمانلية»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تسلّم مصلحة الآثار الليبية لمرآة تاريخية نادرة تعود إلى عهد يوسف باشا القرمانلي (1795–1832)، بعد جهود فريق عمل المسلسل التاريخي “السرايا”، الذي وثّق فترة الحكم القرمانلي الممتدة من 1711 حتى 1835.

وحضر مراسم التسليم عن مصلحة الآثار عضو لجنة الإدارة فريال شرف الدين، إلى جانب ممثلي أسرة المسلسل: الكاتب سراج هويدي والمخرج أسامة رزق، إضافة إلى باحثين ومؤرخين ومهتمين بالشأن الثقافي.

وأوضح الباحث التاريخي عبدالمطلب أبوسالم أن المرآة تحمل شعار الدولة القرمانلية التي أسست عام 1711 على يد أحمد باشا القرمانلي، والتي تمتعّت بحكم ذاتي مستقل، مشيرًا إلى أن التاج الملكي كان جزءًا من رموزها السياسية، إضافة إلى العلم الوطني المكوّن من اللونين الأحمر والأصفر بالتناوب.

وأشار أبوسالم إلى أن المرآة صُنعت في فرنسا على الطراز الباروكي، محاكاة لما كان شائعًا في بلاطات وممالك أوروبا آنذاك، ما يعكس مكانة الدولة القرمانلية وصلاتها الدبلوماسية والثقافية، والتي تجسدت في إصدار مشروع دستور عام 1822 وصحيفة “المنقب الأفريقي” عام 1827.

وأكد أن القطعة التاريخية ليست مجرد أثر فاخر، بل رمز لتطور الهوية الليبية الحديثة، إذ تمثل بدايات القرن التاسع عشر، وهي مرحلة محورية في تاريخ ليبيا، تميّزت بتبلور مؤسسات الحكم وتوسّع علاقات الدولة القرمانلية مع الدول الأوروبية، حيث كان يُشار إلى ليبيا في المعاهدات الدولية باسم “مملكة طرابلس”، وأبرمت الدولة معاهدات سلم وتجارية مع جل ممالك أوروبا.

وأشارت مصلحة الآثار إلى أن المرآة ستُعرض ضمن جناح الأسرة القرمانلية في المتحف الوطني الليبي، المزمع افتتاحه في 12 ديسمبر الجاري، لتكون إحدى القطع المحورية التي تروي ملامح نشوء الدولة الليبية وتطور رموزها التاريخية.

وحكمت الأسرة القرمانلية ليبيا بين 1711 و1835، وأسست دولة مستقلة ذات حكم ذاتي، كانت طرابلس مركزها، وتمتعت بعلاقات دبلوماسية وتجارية واسعة مع أوروبا، ووضعت اللبنات الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة، بما في ذلك التشريعات والقوانين الأولى، مع المحافظة على الهوية الوطنية الليبية.