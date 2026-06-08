الدبيبة يتسلّم حزمة «استراتيجيات وطنية» تمهيداً للتنفيذ

تسلّم رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، حزمة من الاستراتيجيات الوطنية من مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، وذلك بعد إعدادها واعتمادها مسبقًا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، بحسب ما أفادت به الجهات الرسمية.

ويأتي تسلّم هذه الاستراتيجيات في إطار الانتقال من مرحلة التخطيط والإعداد إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع، حيث من المقرر أن تتولى الوزارات والجهات المختصة تنفيذها وفق نطاق اختصاص كل جهة.

كما سيتم متابعة مراحل التنفيذ بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بما يضمن تكامل العمل الحكومي ومتابعة الإنجاز وفق الأولويات الوطنية المعتمدة.

وتعكس هذه الخطوة توجه حكومة الوحدة الوطنية نحو تحويل الخطط والاستراتيجيات المعتمدة إلى برامج تنفيذية، بما يسهم في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.