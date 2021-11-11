«الدبيبة» يتفقد أسعار السلع الأساسية بمدينة طرابلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، عددًا من المحلات التجارية والمخابز وذلك لتفقد أوضاع الأسعار وتوفر المواد المختلفة.

واستمع الدبيبة خلال هذه الزيارة، لملاحظات المواطنين بشأن الجودة والأسعار وتوفرها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما تابع الدبيبة خلال زيارته لأحد المخابز، كيفية متابعة الأوزان والأسعار باعتبار أن الخبز أحد المواد الأساسية، وتابع من خلال زيارته لأحد الصيدليات طرق شراء الأدوية وبيعها ومدى مطابقتها للمواصفات.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بإعفاء كافة المواد الغدائية الموردة والأدوية من الضرائب وشدّد على رئيس جهاز الحرس البلدي على ضرورة متابعة ضبط الأسعار.