«الدبيبة» يتفقد أكاديمية الدراسات البحرية

تفقّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس، أكاديمية الدراسات البحرية، رفقة رئيس الأركان العامة محمد الحداد، للوقوف على سير العمل بالكلية، وتفقد أوضاع الطلبة، والصعوبات التي تواجه الأكاديمية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، استقبل طلبة الكلية رئيس الوزراء من خلال استعراض عسكري، تفقد بعده مكوّنات الكلية والصيانات المنفذة فيها، واستمع لشروح وافية من إدارة الكلية حول سير العمل، والمناهج الدراسية والصعوبات التي تواجه الأسرة التدريسية في انتظام العمل بالكلية، والجهود المبذولة لتكون معتمدة، وتقدم الخدمة للقطاع البحري المدني إلى جانب مهامها الأساسية.

وأصدر الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة لإعداد التصاميم للأكاديمية لتكون مجمعا علميا يضم كافة الكليات التابعة لوزارة الدفاع، وإجراء الصيانات اللازمة والإنشاءات الإضافية.

كما أصدر تعليماته بضرورة التنسيق بين مصلحة النقل البحري والأكاديمية البحرية لاعتماد المناهج الدراسية المتعلقة بالشق المدني لتكون أكاديمية معتمدة وتخرج كوادر يستفاد منها في المجالين المدني والعسكري.

وفي كلمة قصيرة أثنى الدبيبة على الجهود المبذولة لعودة الحياة للأكاديمية بعد انقطاع تجاوز 10 سنوات، وشدد على ضرورة حشد الهمم من أجل أن يكون الخريجون كوادر وطنية تساهم في بناء بلادهم ويكون ولاؤهم لله والوطن.

#فيديو رئيس مجلس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يفتتح عدداً من المقار داخل مقر أكاديمية الدراسات البحرية بـ #جنزور ويقف على احتياجاتها. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٩ يناير ٢٠٢٤