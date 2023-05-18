«الدبيبة» يتفقد المركز الوطني للامتحانات

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، المركز الوطني للامتحانات، للوقوف على استعداداته للامتحانات النهائية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتابع رئيس الوزراء رفقة وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ووزير الشباب فتح الله الزني، أعمال الطباعة والتجهيز ونقل الأسئلة لكافة المناطق في البلاد.

واطلع الدبيبة على أعمال اللجان الفنية والجدول الزمني للامتحانات الذي أعده المركز، لإنجاز هذا الاستحقاق بشكل مهني.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة العمل بكل جدية لمحاربة تسريب الأسئلة والغش، وتوفير الأجواء الإيجابية للطلاب، وأهمها زيادة مدة الامتحانات في المواد الأساسية، وأن تكون الأسئلة ضمن المقررات التي درسها الطالب.

بدوره قدم المركز الوطني للامتحانات، عرضا ضوئيا عن منظومة بيانات الطلبة، مؤكدا أن بيانات كافة الطلبة والتلاميذ في المدارس الليبية قيدت بالمنظومة مع التسلسل الدراسي وبطاقات الدرجات عن السنوات الدراسية.

هذا وشدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة تكاثف جهود مؤسسات الدولة كافة لضمان نجاح الامتحانات، وأعطى تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لتطوير مرافق المركز وتوفير البيئة المناسبة للعاملين فيه، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.