«الدبيبة» يتفقد المناطق المتضررة في بلدية زليتن

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، مساء اليوم السبت، زيارة تفقدية لبلدية زليتن للوقوف على المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدد من المحلات ببلدية زليتن، رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ومدير عام شركة الخدمات العامة والنظافة مصراتة، وعميد بلدية زليتن.

وفي بداية جولته التفقدية، اطمأنّ الدبيبة على سير الأعمال الاستثنائية المنفذة من شركة المياه والصرف الصحي، وشركة الخدمات العامة طرابلس ومصراتة، والإدارة العامة للإصحاح البيئي المتمثلة في سحب المياه وتقليل منسوبها، إلى جانب تنظيف مجرى الوديان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

واجتمع الدبيبة بأهالي المحلات المتضررة للاستماع لأهم المشاكل التي تواجههم جراء هذه الظاهرة، حيث قدم مدير جهاز الإسكان والمرافق الخطوات المتخذة، مؤكدا أن الجهاز قام بتشكيل فريق من الخبراء المحليين لتقييم الضرر المبدئي، والتوجيه بتكليف مكتب استشاري متخصص لتقديم دراسة فنية متكاملة للمعالجة الجذرية.

ووجه الدبيبة بضرورة معالجة كافة المطالب المقدمة من الأهالي المتمثلة في حصر الأضرار وتعويضها ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة، وتكليف لجنة متابعة من مجلس الوزراء تتولى متابعة الإجراءات المتعلقة باستكمال الدراسات الفنية من قبل استشاري دولي، وتنفيذ نتائجه.

كما وجه الدبيبة بتشكيل فريق من وزارة الصحة والإدارة العامة للإصحاح البيئي للوقوف على الأوضاع الصحية بالمحلات، ودعم المركز الصحي بالمعدات والأدوية اللازمة.

وفي ختام زيارته، تفقد الدبيبة الأعمال المنجزة من شركات الخدمات العامة في تنظيف مجرى وادي كعام، وفتح العيون الصحية المغلقة منذ سنوات، مشيدا بالجهود المبذولة من أجل الوقوف مع أهالي مدينة زليتن.

قام رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة ، مساء اليوم السبت، بزيارة تفقدية لبلدية #زليتن للوقوف على المناطق المتضررة من… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٢٠ يناير ٢٠٢٤