الحوثيون يعلنون تفكيك «خلية تجسس نوعية» في اليمن

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة “أنصار الله” باليمن اليوم عن ضبط “خلية تجسسية نوعية” تعمل لصالح غرفة عمليات مشتركة بين أجهزة مخابرات أمريكية وإسرائيلية وسعودية، واصفة العملية بأنها “إنجاز أمني كبير في مواجهة التدخلات الخارجية”.

وقالت الوزارة إن أفراد الشبكة تم رصدهم ومتابعتهم لعدة أشهر عبر التنصت الإلكتروني وجمع الأدلة على اتصالات مشبوهة، مشيرة إلى أن الخلية كانت تتلقى تدريبات متقدمة داخل السعودية على يد ضباط أمريكيين وإسرائيليين وسعوديين، تضمنت استخدام أجهزة تجسس متطورة، ورفع الإحداثيات بدقة، وإعداد تقارير استخباراتية، وأساليب تمويه لتفادي الكشف.

وأضاف البيان أن الخلية كانت تراقب قيادات عسكرية وأمنية يمنية وشخصيات مدنية، فضلاً عن جمع معلومات عن منشآت خدمية حيوية مثل محطات الطاقة والمستشفيات والأسواق، والتي نسبت إليها ضربات جوية لاحقاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيق مع أفراد الخلية مستمر، ووعدت بعرض “اعترافات مصورة” في وقت لاحق دون تحديد موعد.