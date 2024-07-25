«الدبيبة» يتفقد سير العمل بمحطة كهرباء مصراتة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الوزراء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة، لمتابعة أداء المحطة وقدرتها الإنتاجية وأعمال العمرة الجسيمة لوحدات التوليد بها.

واستمع الدبيبة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل، والأسباب التي أدت إلى بعض الخروجات بمدينة مصراتة خلال الأيام الماضية، وملف تزويد محطات الإنتاج بالوقود وإجمالي الإنتاج الحالي بالمحطة.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم الدعم لحلحلة العراقيل، مشيدا بجهود العاملين بمحطة مصراتة لإنهاء المشاكل التي تواجه العمل.

وتضمنت الزيارة جولة موسعة للمواقع الفنية وغرف التحكم بالمحطة، والاطلاع على عمل المحطة المزدوجة، وإنتاج وحدات الكهرباء من خلال شرح مفصل حول الآلية المتبعة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع المسؤولين بالمحطة، إلى أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بقطاع الكهرباء في كل أنحاء البلاد، بهدف حلحلة مشاكل طرح الأحمال، وقدمت دعما لا محدودا لتقديم أفضل الخدمات بشأن قطاع الكهرباء، وتسهيل الإجراءات القانونية والمالية لاستقرار الشبكة.