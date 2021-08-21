«الدبيبة» يتفقد مؤسسات مدينة الزاوية

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بزيارة إلى مدينة الزاوية، رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وعدد من الوزراء وعدد من مديري المؤسسات التنفيذية، وكان في استقبالهم عميد البلدية وعدد من مسؤولي القطاعات بالمدينة.

واستهل الدبيبة الزيارة، بتفقد مستشفى الزاوية التعليمي، حيث أطلع على الأعمال المتوقفة بالمستشفى، واعطى تعليماته بضرورة إيلاء الأولوية للمشاريع الصحية والتعليمية خلال خطة العام الحالي.

كما شملت الزيارة تفقد مديرية أمن الزاوية إلى جانب التوقف بميدان الزاوية حيث تجول بالمباني المتضررة والمدمرة أثناء حرب التحرير، حيث أعطى رئيس الحكومة تعليماته للأجهزة التنفيذية لوضع المقايسات اللازمة لهذه المشاريع.

وقام الوفد بزيارة لمصفاة الزاوية للنفط ومحطة كهرباء الزاوية المزدوجة لمتابعة أعمال الصيانة المنجزة، والتي سيساعد إتمامها في تحسين الشبكة الكهربائية.

وعُقِد عقب هذه الزيارات لقائين أحدهم موسع بمركز البحوث الطبية حضره عدد كبير من أهالي وممثلي المدينة، والآخر فني مع عميد البلدية ومسؤولي القطاعات لتحديد الخطة المنفذة من قِبل الدولة في مدينة الزاوية والتي يصل إجمالي تكلفتها 20 مليون دينار تشمل عدد من المشروعات بمجالات مختلفة.

يشار إلى أن القيم المخصصة في خطة الحكومة لبلدية الزاوية بلغت أكثر من 200 مليون دينار لعدد من المشروعات المختلفة في عدد من المجالات.

وخلال نهاية الزيارة وعودة الوفد من مدينة الزاوية، توقف رئيس الحكومة على أعمال الصيانة التي تتم بجسر الـ27 والذي تضرر خلال الأعمال القتالية في السنوات الماضية.

خلال زيارته الميدانية إلى مدينة الزاوية رفقة عدد من الوزراء.. رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يتفقد مستشفى… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٢١ أغسطس ٢٠٢١