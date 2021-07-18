«الدبيبة» يتفقد مراكز العزل بالعاصمة طرابلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، رفقة وزير الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدد من مراكز العزل بالعاصمة طرابلس.

واطلع الدبيبة خلال الجولة التفقدية على سير العمل داخل هذه المراكز، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة.

كما استمع رئيس الحكومة وبشكل مباشر للمرضى وتعرف على مدى جودة الخدمات التي تقدم لهم بالمراكز، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

والتقى الدبيبة أيضاً، بعدد من الأطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، حيث استمع إلى العراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم، والتي على رأسها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة، ونقص المعدات الطبية والأدوية.

وأعطى رئيس الحكومة تعليماته لوكيل وزارة الصحة بمعالجة هذا الأمر وتسديد مستحقات العاملين في المراكز دون أي تأخير.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد مراكز العزل فور عودته من نيويورك طرابلس 17 يوليو 2021م تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١٧ يوليو ٢٠٢١