«الدبيبة» يتفقد مشاريع الصيانة والتطوير ببلدية الزاوية

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عدداً من مشاريع الصيانة والتطوير ببلدية الزاوية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الزيارة شملت تطوير ميدان الشهداء وصيانة الجامع الكبير وكذلك صيانة وتجهيز المجلس البلدي، وقدمت الإدارات الفنية شروحا فنية للتصاميم المعدة والجدول الزمني للتنفيذ.

وأكد الدبيبة أهمية مشروع تطوير ميدان الشهداء لمدينة الزاوية ومسجدها الكبير، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وتنفيذه وفق التصاميم المعدة، والإسراع باستكمال صيانة وتجهيز ديوان المجلس البلدي بالمدينة ليتمكن من أداء مهامه في ظروف جيدة.