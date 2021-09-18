«الدبيبة» يتفقد مشاريع مجمعات العاصمة الإدارية بالقاهرة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، وعدد من الوزراء، بزيارة ميدانية لمعظم المباني والمجمعات والمرافق الخدمية بالعاصمة الإدارية في القاهرة المصرية.

وبدأت الجولة باستقبال رئيس الحكومة والوفد المرافق له، في مسجد الفتاح العليم من قِبل محمد سعفان وزير القوى العاملة المكلف بمرافقة الوفد الليبي مدة الزيارة لمصر، وعدد من المسؤولين.

وقام الوفد بجولة تفقدية بالمدينة، وزيارة لمبنى مجلس الوزراء والحي الحكومي، واطلعوا على عدد الوزارات ونسب التنفيذ والتجهيزات المختلفة ومكونات المدينة.

وفي ختام الزيارة، أثنى الدبيبة على ما قامت به الحكومة المصرية من جهد مضاعف خلال فترة زمنية وجيزة وأنجزت العديد من المشاريع على رأسها هذا المشروع، والذي سيعطي نموذج يقتدى به في المنطقة وليبيا خاصة في ظل ما نتطلع إلى تحقيقه من إعادة إعمار وبناء، وفق قوله.