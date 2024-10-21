«الدبيبة» يتفقد مشروع إنشاء مسجد طرابلس الكبير

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بزيارة تفقدية لمشروع إنشاء مسجد طرابلس الكبير في بلدية طرابلس المركز.

وخلال الزيارة، استمع الدبيبة، “إلى الشروح الفنية حول الأعمال المنجزة والجارية، واستعراض الجدول الزمني للتنفيذ”.

وشدد الدبيبة، على ضرورة أن “تكون المواد الداخلة في التشطيبات النهائية ذات جودة عالية تتناسب مع أهمية المسجد”.

كما أكد على “أهمية اعتماد جدول زمني يتضمن مراحل تفصيلية واضحة، مطالبا بضرورة استئناف العمل في جميع المشاريع المتوقفة والعودة إلى تنفيذها وفق أحدث التصاميم الفنية”.

هذا ورافق الدبيبة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ، وكان في استقباله مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة” الجهة المالكة للمشروع، ولجنة الإشراف الفنية.

يُذكر أنه في 28 يناير 2022، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استكمال أعمال بناء المسجد بعد توقفها لما يزيد عن 10 سنوات بعد أن تم تضمينه بخطة عودة الحياة والتي تستهدف إحياء المشاريع المتوقفة في كافة ربوع ليبيا.

ويضم مشروع المسجد إنشاء موقف للسيارات يسع رواد المسجد، بالإضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن الكريم وآخر مختص بالدراسات الإسلامية.