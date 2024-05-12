«الدبيبة» يتفقد مشروع إنشاء مقر الأكاديمية الليبية للاتصالات في مصراتة

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مشروع إنشاء مقر الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، بمنطقة الجزيرة مصراتة.

وشدد الدبيبة، “على ضرورة استكمال المشروع، لأهميته في بناء قدرات بشرية ذات مهارات وكفاءات متميزة في مجال الاتصالات والمعلوماتية، تواكب التطورات التقنية وتعمل على إيجاد الحلول التقنية وفق أعلى المعايير، من خلال البحث والتطوير والابتكار بالشراكة مع الرواد محليا وعالميا”.

هذا ورافق “الدبيبة”، في الجولة، رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبد الباسط الباعور، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية مجدي الشيباني.

وتقع الأكاديمية على مساحة 7 هكتارات بمجموعة مبان تبلغ 40 ألف متر مربع، تضم قاعات تدريبية وورش ومساحات عمل، ومكتبة مركزية، ومركزا للبيانات، إضافة إلى غرف إقامة للطلاب المتدربين، وصممت لتحوي أكثر من 700 متدرب، معتمدة على مبان ذكية، وباستخدام أكثر من 60% من الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية).

الدبيبة يتفقد مشروع إنشاء مقر الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية بمصراتة زار رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١١ مايو ٢٠٢٤