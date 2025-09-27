الدبيبة يتفقد «مشروع الملايطة الإسكاني» في مصراتة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، زيارة ميدانية لموقع مشروع الملايطة الإسكاني بمدينة مصراتة، والذي يُنفّذ ضمن مبادرته للإسكان الرامية إلى توفير 150 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء البلاد، تحت إشراف البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العمراني.

ويضم المشروع 750 وحدة سكنية موزعة على 350 كتلة سكنية مكونة من طابقين، وتبلغ مساحة كل وحدة 150 مترًا مربعًا، فيما يُقام المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 37 هكتارًا، تشمل بنية تحتية متكاملة، وطرقا خدمية، إلى جانب مدرستين، مركز تجاري، مسجد، وروضة أطفال.

وخلال الجولة، قدّم مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العمراني، فيصل بن دردف، إحاطة لرئيس الوزراء حول نسب الإنجاز ومكونات المشروع، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

من جهته، أكد الدبيبة أن المشروع يُعد نموذجًا متكاملاً لمساكن عصرية تضمن حياة كريمة للأسر المستفيدة، مشددًا على حرص الحكومة على متابعة هذه المشاريع بشكل مباشر لضمان الالتزام بالمعايير الفنية وتسريع وتيرة التنفيذ.

كما وجّه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في استكمال عناصر البنية التحتية، بما يشمل المدارس، محطة الرفع، محطة الكهرباء، والمركز التجاري، لضمان تسليم المشروع بصورة متكاملة لمستحقيه.

يُذكر أن مشروع الملايطة يتم تنفيذه بنظام المحاصة بين الشركة الإدخارية ومشروع 2870 وحدة سكنية التابع لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.