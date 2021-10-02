«الدبيبة» يتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، أحد المشاريع المدرجة ضمن برنامج “عودة الحياة” والمنفذ من قِبل ائتلاف شركتي “إنكا” التركية و”سيمنس” الألمانية.

واستمع رئيس الحكومة إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع من قِبل مسؤول الموقع والتي بلغت نسبة إنجازه الكلية ما يزيد عن 43%، حيث تم صب القواعد الخرسانية للوحدات الأربع للمحطة، كما سيتم وضع الوحدة الأخيرة على قاعدتها خلال اليومين القادمين.

ويبلغ عدد العمال بالمشروع قرابة الألف عامل وسيشرعون بالعمل وفق نظام الورديتين ابتداءً من هذا الشهر للإسراع في استكمال أعمالهم.

وشدد الدبيبة على الشركة المنفذة بضرورة الإيفاء بتعهداتها بدخول الوحدة الأولى من هذه المحطة في موعد أقصاه يناير 2022.

وعقب ذلك، توجه رئيس الحكومة لإجراء جولة ميدانية على مرافق المحطة للوقوف بشكل مباشر على الأعمال الجارية بالمشروع، والتي أكد بأن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة له بل سيكون متابع عن قرب إلى حين اكتماله.