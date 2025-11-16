الدبيبة يتفقد «مطار مصراتة الدولي» ويطالب بسرعة الإنجاز

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية في مشروع مطار مصراتة الدولي، حيث تفقد محطة الركاب الجديدة والمرافق المكملة والساحات والممر الموازي ومهبط الطيران.

وعقد الدبيبة خلال الجولة اجتماعًا مع الشركات المنفذة ومكاتب الاستشارة، قدّمت خلاله الجهات الهندسية عروضًا حول نسب الإنجاز والمراحل التي يجري العمل عليها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ورفع مستوى الجودة، مؤكدًا أهمية تنفيذ المشروع وفق المعايير الدولية لتعزيز جاهزية المطار لخدمة الحركة الجوية وتلبية احتياجات المسافرين.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة ركاب بمساحة 24,130 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر سنويًا، إضافة إلى 4 جسور عبور جديدة ضمن أعمال التطوير.

كما تشمل المرافق المكملة للمطار البوابة الرئيسية، وموقف سيارات بسعة 1300 سيارة، وسياجًا أمنيًا يفصل بين المجالين البري والجوي، إلى جانب محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأخرى لتحلية المياه، بالإضافة إلى الطرق الخدمية وأعمال التشجير.

ورافق الدبيبة في جولته كل من مستشاره المالي، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، والنائب الأول لمدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام شركة خدمات النظافة مصراتة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.