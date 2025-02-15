«الدبيبة» يتفقّد الاستعدادات النهائية لافتتاح أهم المشاريع في طرابلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لافتتاح القطاع الأول من مشروع “الطريق الدائري الثالث” في طرابلس، رفقة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج.

وشملت الجولة “الاطلاع على المراحل الأخيرة من تنفيذ القطاع الأول، الذي يمتد من جزيرة غوط الشغال حتى جسر السواني الفلاح، حيث تابع الدبيبة أعمال الجسور، ومداخل ومخارج الطرق، وشبكات تصريف مياه الأمطار، والأنظمة الكهربائية، واللافتات الإرشادية، وإجراءات السلامة المرورية”.

وشدد رئيس الحكومة، “على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية لضمان جودة واستدامة المشروع قبل تشغيله رسميًا”.

هذا “ويُعد الطريق الدائري الثالث أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في طرابلس، حيث ظل متوقفًا لسنوات قبل أن يُعاد العمل عليه ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة، بهدف تخفيف الازدحام المروري، وتسهيل التنقل، وربط المناطق الحيوية عبر شبكة حديثة من الطرق والجسور”.

ويتضمن المشروع بشكل كامل “إنشاء 13 جسرًا رئيسيًا تحتوي على مداخل ومخارج، بالإضافة إلى 15 جسرًا علويًا وسفليًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 28 جسرًا، إلى جانب 14 جسرًا للمشاة، مما يعزز انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة”.

وسيدخل “القطاع الأول من الطريق الدائري الثالث، الخدمة رسميا مع نهاية فبراير، حيث أكدت الجهات المنفذة جاهزية الطريق وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يضمن تشغيله بأفضل جودة ممكنة، ليسهم في تحسين شبكة الطرق في طرابلس وتخفيف الضغط المروري داخل المدينة”.

تفقد رئيس الوزراء، #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لافتتاح القطاع الأول من مشروع الطريق الدائري… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٥