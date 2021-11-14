«الدبيبة» يتفق مع المركزي على تسييل مليار آخر لدعم الزواج

عُقِد اليوم الأحد، لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المصرف المركزي في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومستشار المحافظ.

وتم خلال اللقاء، متابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة وفق الأولويات، وإعطاء الأولوية لعدد من المشاريع التنموية المهمة في مجالي الكهرباء والطرق.

كما تم التنسيق لوضع الآلية المناسبة لتوريد الأعلاف تقديرًا لظروف المربين، وكذلك تمت مناقشة أوضاع الأسعار وفق الزيارة الميدانية التي أجراها رئيس الحكومة مؤخرًا.

هذا وتم الاتفاق على تسييل مليار آخر لصندوق دعم الزواج خصما من الباب الرابع دعما للشباب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.