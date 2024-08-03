«الدبيبة» يتلقى التعازي من رؤساء دول وسفارات

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التعازي من رؤساء دول وسفارات بالعديد من أنحاء العالم، في وفاة نجله “عبدالرحمن”.

وتلقى الدبيبة، برقية تعزية من سفارة اليابان بليبيا، في وفاة نجله “عبد الرحمن”، وبرقية من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة ليبيا.

كما تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، برقية تعزية من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي “طارق بن سالم”، وتلقى تعزية من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة أوحيدة”.

وتلقى الدبيبة، اتصالاً هاتفياً من الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس دولة الإمارات، قدم فيه تعازيه في وفاة نجله “عبد الرحمن”، “وأعرب الشيخ محمد في المكالمة عن صدق مواساته وتعازيه للدبيبة وعائلته في هذا المصاب الجلل، متمنياً لهم الصبر والسلوان”.

كما تلقى برقية تعزية من السفيرة الكندية “ايزابيل سافارد”، وسفارة كندا لدى ليبيا، وتلقى برقية من “ديميتار غلافشيف” رئيس مجلس وزراء بلغاريا، وتلقى برقية تعزية من “عبد المجيد تبون” رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتلقى برقية تعزية من “احمد معلم فقي” وزير خارجية جمهورية صومال الفدرالية.

وتلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التعازي من من “عباس كامل ” رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وتلقى برقية تعزية من “سالم المالك” مدير عام منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وتلقى برقية تعزية من سفير ايطاليا لدى ليبيا “جياتلوكا ألبريني”، وبرقية تعزية من سفير فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج”، كما تلقى برقية تعزية من وزير خارجية جيبوتي “محمود يوسف” باسمه وباسم حكومة جيبوتي.

وتلقى الدبيبة، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، معبرا خلاله عن تعازيه لرئيس مجلس الوزراء في وفاة ابنه “عبدالرحمن”، “وأعرب الشيخ تميم خلال المكالمة، عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس مجلس الوزراء وأسرته الكريمة بوفاة ابنهم، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان”.

وتلقى الدبيبة، برقية تعزية من رئيس جمهورية صربيا “ألكسندر فوتشيتش” في وفاة نجله “عبد الرحمن”، كما تلقى برقية تعزية من الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط”.

هذا ونعى “الدبيبة“، نجله عبدالرحمن البالغ 36 عاما، بعد وفاته إثر وعكة صحية ألمت به، وقد كان يخضع للعلاج في تركيا.