الدبيبة يتلقى بريقيات تعزية من رؤساء الجزائر وفلسطين بوفاة رئيس الأركان

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة برقية تعزية من رئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون، عبّر خلالها عن خالص التعازي والمواساة في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد رئيس أركان الجيش الليبي، ورفاقه الذين توفوا إثر حادث سقوط طائرتهم أثناء أداء مهمة رسمية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس جمهورية الجزائر عبّر عن أصدق مشاعر التعاطف والمواساة للشعب الليبي، ولعائلات الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي السياق ذاته، تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة برقية تعزية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قدّم خلالها خالص التعازي والمواساة في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد ورفاقه، الذين قضوا إثر حادث سقوط الطائرة أثناء مهمة رسمية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس دولة فلسطين عبّر عن مشاركته الشعب الليبي مشاعر الحزن والأسى إزاء هذا المصاب، وقدم التعازي إلى عائلات الضحايا وإلى أفراد الجيش الليبي، سائلًا الله أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأن يحفظ ليبيا من كل مكروه.