«الدبيبة» يتلقى برقيات تعزية بوفاة نجله

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس وزراء اليمن “أحمد بن مبارك “، قدم فيه تعازيه في وفاة نجله “عبد الرحمن”.

وأعرب بن مبارك عن صدق مواساته وتعازيه للدبيبة وعائلته في هذا المصاب الجلل، متمنياً لهم الصبر والسلوان.

رئيس مجلس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يتلقى برقية تعزية من الوزير الأول بحكومة جمهورية #الجزائر "نذير العرباوي" ، في وفاة نجله "عبد الرحمن". #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٥ أغسطس ٢٠٢٤

كما تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، برقية تعزية من الوزير الأول بحكومة جمهورية الجزائر “نذير العرباوي”، في وفاة نجله.

تلقى رئيس مجلس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس وزراء اليمن " أحمد بن مبارك "، قدم فيه تعازيه… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٥ أغسطس ٢٠٢٤

هذا ونعى “الدبيبة”، نجله عبدالرحمن البالغ 36 عاما، بعد وفاته إثر وعكة صحية ألمت به، وقد كان يخضع للعلاج في تركيا.