الدبيبة يتلقى تعزية قطرية بضحايا حادث الطائرة

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة برقية تعزية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، عبّر فيها عن خالص التعازي والمواساة في وفاة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ورفاقه، إثر حادث سقوط طائرتهم أثناء أداء مهمة رسمية.

وأعرب المسؤول القطري عن صادق التعاطف مع القيادة والشعب الليبي، ومع عائلات الضحايا، مؤكدًا وقوف دولة قطر إلى جانب ليبيا في هذا الظرف الأليم.

كما تضمّنت البرقية دعاءً للضحايا بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الله فسيح جناته، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان.