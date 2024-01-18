«الدبيبة» يتلقى رسالة من الرئيس الموريتاني حول العلاقات بين البلدين

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رسالة شفهية من الرئيس الموريتاني نقلها وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الرسالة تطرقت لعمق العلاقات بين البلدين، والعمل لتنسيق الجهود على مستوى اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي، وعودة السفارة الموريتانية للعمل من العاصمة طرابلس.

وأشار رئيس الحكومة الى العلاقة التاريخية بين البلدين، وضرورة تواصل التعاون في كافة المجالات، وزيادة التعاون الاقتصادي، وخلق فرص للصناع الليبيين والقطاع الخاص لتقديم نشاطه في موريتانيا، وقيام المعارض والمناشط الاقتصادية في نواكشوط على غرار ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة العام الماضي.

وأشاد الدبيبة بجهود موريتانيا في توحيد الجهود السياسية في دول المغرب العربي لتكون رؤيتها واحدة تجاه كافة القضايا.