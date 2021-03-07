«الدبيبة» يتوجه إلى سرت لعرض حكومته على مجلس النوّاب

أفاد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سيعرض التشكيلة الحكومية على ‎مجلس النواب خلال انعقاده المنتظر يوم غدا الاثنين بمدينة سرت ويأمل في المصادقة عليها ومنحها الثقة.

وأكد حمودة توجه ‎رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إلى ‎مدينة سرت لحضور جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته يوم غد.

يأتي ذلك في حين، وصل قبل قليل، إلى مدينة سرت، رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، رفقة عدد من نواب المنطقة الشرقية، في حين يستعد عدد آخر من النواب التوجه إلى المدينة عبر مطار معيتيقة.