الدبيبة يتوجه إلى قطر.. زيارة لتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء توجه إلى دولة قطر في زيارة عمل تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في ملفات متعددة ذات اهتمام مشترك.

وأوضح المكتب الإعلامي أن رئيس الوزراء يلتقي يوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، لبحث تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مسارات التعاون بين الجانبين.

وتشمل المباحثات ملفات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التنمية، مع التركيز على توسيع آفاق التنسيق المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

كما تتناول المحادثات التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مستوى التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مواصلة التنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.