«الدبيبة»: يجب ألّا تتضمن القاعدة الدستورية أحكام مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.

وأكّد الدبيبة على ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي، مشددا على أن الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين.

وشدد الدبيبة على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات، وأنّ القاعدة الدستورية يجب ألّا تتضمن أحكاما مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله.

ونبّه الدبيبة إلى ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاته سببا في انقسام آخر. لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أن الشعب اللييي يتطلع لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية.