الدبيبة: يجب تسريع «تنفيذ المشروعات» في جميع المناطق

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمتابعة سير المشروعات التنموية والخدمية، بحضور مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمد بن إسماعيل.

وتناول الاجتماع سير مشروعات العام الجاري، إلى جانب استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة العام 2027، مع متابعة نسب الإنجاز وآليات تسريع وتيرة التنفيذ بما يتوافق مع الجداول الزمنية المعتمدة.

واستعرض مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمد بن إسماعيل، الموقف التنفيذي للمشروعات التابعة للجهازين، ونسب الإنجاز المحققة، إضافة إلى أبرز التحديات والصعوبات الفنية والإدارية التي تواجه سير العمل، والإجراءات المتخذة لمعالجتها بما يضمن استكمال المشاريع وفق الخطط المعتمدة.

وأكد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ضرورة الاهتمام بمختلف المناطق والمدن دون استثناء، وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، مشددا على أن تكون المشاريع موجهة بشكل مباشر لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء البلاد.

وحضر الاجتماع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع.