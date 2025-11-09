الدبيبة يجتمع بعمداء بلديات وأعيان المنطقة الوسطى لمناقشة دعم الخدمات والمشاريع

شهدت قلعة السدادة التاريخية اجتماعاً موسعاً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع عمداء البلديات والأعيان بالمنطقة الوسطى، في لقاء خُصص للاستماع إلى احتياجات البلديات ومناقشة سبل دعمها الخدمي والتنموي.

وحضر الاجتماع ممثلو بلديات المردوم، وبني وليد، وتيناني، إلى جانب الفروع البلدية زمزم، وأبونجيم، ووادي بي، والوشكة، وأبوقرين، وتاورغاء، حيث عبّر الحاضرون عن ترحيبهم برئيس الوزراء، مؤكدين دعمهم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ومشيدين بجهودها في دعم الاستقرار وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

ورافق رئيس الوزراء في الزيارة عدد من المسؤولين، من بينهم وزير المواصلات والمستشار المالي ووكيل عام وزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء الأجهزة التنفيذية، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة مشروع النهر الصناعي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وخلال اللقاء، تم استعراض الخطط التنموية والمشاريع الجاري تنفيذها في مختلف مناطق المنطقة الوسطى، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة القادمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكد الدبيبة في كلمته أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية في تنفيذ برامجها ومشاريعها بمختلف البلديات، لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المنطقة الوسطى تمثل محوراً استراتيجياً في مسار التنمية وستحظى بمزيد من الاهتمام ضمن خطة الحكومة لتحقيق العدالة في توزيع المشاريع.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها تجاه البلديات، وستواصل دعمها وتوفير احتياجاتها، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع جديدة في مجالات الطرق والمياه والإسكان والصرف الصحي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز استقرار المنطقة ويكرّس مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات.