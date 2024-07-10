«الدبيبة» يجري اتصالا مع رئيس الوزراء التونسي  

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي أحمد الحشاني.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية في بيان له: “إن الدبيبة والحشاني ناقشا خلال الاتصال، الحديث عن عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الاتصال إلى بحث سبل التعاون بين البلدين بما يعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين”.

في السياق ذاته، قالت الحكومة التونسية في بيان لها، “إن الجانبان أشادا بالعلاقات الأخوية المُتميزة القائمة بين تونس وليبيا”، مُؤكّدين، “ضرورة العمل على مزيد دعم مسيرة التعاون في كافة المجالات ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري”.

وأعرب الجانبان عن “ارتياحهما لاستئناف نشاط معبر رأس جدير الذي يُعدّ شريان تواصل اقتصادي وتجاري وحضاري بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

أجرى رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي أحمد الحشاني. وتناول الدبيبة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤