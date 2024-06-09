«الدبيبة» يجري زيارة لأعمال طريق «السراج السواني»

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “زيارة تفقدية لأعمال فتح المسارات بطريق “السراج السواني”، ومتابعة التصاميم النهائية للمشروع”.

وأكد الدبيبة، “ضرورة بدء العمل في المشروع ابتداء من الأسبوع القادم بعد اعتماد التصاميم”، مشددا على “تنفيذ الأعمال الأساسية بشكل مهني لضمان الجودة”، مشيرا إلى “أهمية الطريق لسكان المنطقة، واعتبارها أحد مداخل العاصمة طرابلس”.

ووجه الدبيبة، “بضرورة مناقشة الشركة المنفذة وتعديل الجدول الزمني ليكون 12 شهرا في الحد الأقصى”.

وقدّم رئيس لجنة فتح المسارات، موقفا حول سير العمل، مؤكدا أن “أعمال الإزالة وفتح المسارات ستُنجَز خلال أسبوع”.

واستعرض مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، أعمال التصاميم والتنفيذ، مشيرا إلى أن “عرض الطريق سيكون 12 مترا شاملا خدمات المياه والصرف الصحي، والأعمال الكهربائية والإنارة”، مؤكدا “استكمال الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة، موضحا أن المدة الزمنية للتنفيذ ستكون 14 شهرا”.

وقدّم مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، “موقفا حول تنفيذ 3 طرق فرعية، بخدمات متكاملة تربط مع الطريق الرئيس لتكون مساندة لتخفيف الازدحام، في هذا الطريق الهام”.

أجرى رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، مساء اليوم السبت، زيارة تفقدية لأعمال فتح المسارات بطريق #السراج ـ #السواني،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٨ يونيو ٢٠٢٤