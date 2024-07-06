«الدبيبة» يُجري زيارة تفقدية للسفارة الليبية في القاهرة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة تفقدية للسفارة الليبية في القاهرة، وكان في استقباله القائم بالأعمال محمد عبدالعالي، والتقى العاملين بالسفارة.

وأكد الدبيبة، خلال زيارته طبقا لمنصة (حكومتنا)، على دور السفارة في تقديم الخدمات للمواطنين سواء المقيمين أو القادمين لغرض العلاج والدراسة والسياحة.

وشدد على ضرورة تفعيل دور الملحقيات الصحية والأكاديمية والعمالية في أداء مهامها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما شدد الدبيبة على أهمية دور السفارة في توطيد العلاقات بين البلدين، وحلحلة أي قضايا من خلال التواصل والتعاون المستمر.