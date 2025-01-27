«الدبيبة» يجري يتابع سير أعمال مشروع «تطوير الطريق الساحلي»

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال مشروع تطوير الطريق الساحلي قطاع مصنع النجمة القره بوللي، برفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي وعدد من المسؤولين والمشرفين على المشروع.

وخلال الزيارة، أكد الدبيبة، “على أهمية إنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان استدامته وتلبية احتياجات المواطنين”.

كما شدد “على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة والوزارات المعنية لضمان معالجة أي عراقيل قد تواجه المشروع”.

من جانبه، أكد وزير المواصلات محمد الشهوبي، “أن الوزارة تعمل على تكثيف جهودها لإنجاز المشاريع الحيوية، بما في ذلك مشروع تطوير الطريق الساحلي”.

رئيس مجلس الوزراء يتابع أعمال تطوير الطريق الساحلي قطاع مصنع النجمة القره بوللي أجرى رئيس مجلس الوزراء، السيد عبدالحميد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٢٧ يناير ٢٠٢٥