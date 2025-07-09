الدبيبة يحاور الشباب.. منبر مفتوح لصوت الجيل القادم

اختُتمت في العاصمة طرابلس فعاليات منتدى المسار الحواري للشباب، بمشاركة أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف المدن والمناطق الليبية، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وشهدت الجلسة الختامية حوارًا مفتوحًا بين رئيس الوزراء والمشاركين، تم خلاله الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، إضافة إلى رؤاهم حول سبل المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل ليبيا.

واطّلع الدبيبة خلال المنتدى على عدد من المبادرات الشبابية التي تركز على دعم مسار الانتخابات، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ مبدأ المشاركة والتعددية، إلى جانب الدفع بعجلة التنمية المستدامة.

واستمرت فعاليات المنتدى على مدى ثلاثة أيام، ناقش خلالها المشاركون أبرز القضايا الوطنية من منظور شبابي طموح، بما يعكس حرص الشباب الليبي على الإسهام في صياغة مستقبل بلادهم.

ويأتي هذا المنتدى ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز دور الشباب في الحياة العامة، وفتح قنوات تواصل مباشرة تتيح لهم التعبير والمشاركة في صناعة القرار.