الدبيبة يحتفل بـ«يوم الأجداد» مع أحفاده في مصراتة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في منشور على صفحته بالفيسبوك اليوم الأحد، إنه سعد بمشاركة أحفاده أبناء ابنه المرحوم عبد الرحمن احتفالات يوم الأجداد في مدرسة المعرفة الدولية بمدينة مصراتة.

وأضاف الدبيبة: “حرصت على الحضور مع حرمي، لأكون قريبًا من قلوب أحفادي وملاصقًا لفرحهم، ولأشاركهم تفاصيل يومهم التعليمي، ومنحهم شعور القرب والاطمئنان في لحظات تصنع الذكريات وتغرس القيم بهدوء، كما تفعل الأشياء الصادقة التي لا تحتاج إلى ضجيج”.

وأوضح الدبيبة أن اللقاء كان “مساحة إنسانية جميلة، عكست تقديرًا عميقًا لمكانة الأجداد بوصفهم ذاكرة الأسرة وحضورها الحاني وامتدادها الذي يحمل الحكمة ويمنح الأجيال معنى الاستمرار”.

وأضاف: “الاهتمام بالأحفاد وتقدير دور الأجداد ليس مجرد تقليد اجتماعي، بل مسؤولية إنسانية تُبنى بها البيوت من الداخل، وتترسخ بها القيم، ويكبر بها الأبناء على المحبة والانتماء”.

وختم الدبيبة منشوره بالدعاء: “رحم الله ابني عبد الرحمن، وحفظ أبناءه، وأمدّ الأجداد بالصحة والعافية، وجعل أبناءنا وأحفادنا خير امتداد لقيم الرحمة والتكافل التي تُبقي العائلة متماسكة مهما تبدلت الظروف”.