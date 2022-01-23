«الدبيبة» يحث جميع الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري

شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب إلى أي مسارات ليس لها أي هدف.

وأوضح الدبيبة أنّ أطراف عديدة حاولت إطالة الأزمة وصناعة قوانين لمنع أشخاص بعينهم من الترشح، مشيرا أنّ المشكلة الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية.

وأكّد الدبيبة على ضرورة بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة.

وأضاف الدبيبة أنّ أطراف عدة حاولت الالتفاف بعيداً عن أصل مشكلة الانتخابات وذهبت بعيداً في مسارات تطيل الأزمة، وأنّه يجب أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية وفق دستور توافقي.

وأشار الدبيبة أنّ الشعب الليبي يريد انتخابات نزيهة تعبر عن اراداته لا تمييز فيها ولا إقصاء ولا إطالة للأزمة، معتبرا أنّ عدم وجود قاعدة دستورية تسبب في تأخر تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر.