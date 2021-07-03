«الدبيبة» يحث كافة الأطراف على التوافق لإجراء الانتخابات في موعدها

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدببة، كافة الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المقرر إجراءها خلال 24 من شهر ديسمبر القادم.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”.

نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها و تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 2, 2021

يأتي ذلك في حين، أعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، وعدم التوصل لاتفاق أو أرضية مشتركة حول المسار الدستوري والانتخابات.

وفي البيان الختامي للمحادثات، أعلن الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا، انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال زينينغا خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.

وأوضح أن “الأطراف جميعها ستعود إلى ليبيا من أجل مواصلة العمل على هذا الملف”.