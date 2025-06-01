الدبيبة يحدد عطلة الوقوف في عرفة وعيد الأضحى المبارك

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم (265) لسنة 2025 بشأن تحديد عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك.

ونص القرار على أن يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، سيكون عطلة رسمية بمناسبة الوقوف بعرفة، تليه عطلة عيد الأضحى أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 6 و7 و8 يونيو 2025.

كما تضمن القرار اعتبار يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025 عطلة تُخصم من رصيد إجازات الموظفين في جميع المؤسسات والمرافق العامة، باستثناء المرافق التي تقدم خدمات إنسانية وأمنية عاجلة، مع التأكيد على حفظ حق العاملين فيها في الحصول على مقابل عمل عن تلك الأيام وفقاً للقانون.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القوانين النافذة بشأن العطلات الرسمية وتنظيم علاقات العمل، وحرصاً على تنظيم الدوام الرسمي خلال المناسبة الدينية.