قرار باعتبار 11 سبتمبر يوم حداد وطني

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 406، القاضي باعتبار الحادي عشر من سبتمبر من كل عام، يوم حداد وطني.



وقال الدبيبة في بيان له، إن القرار جاء “استذكاراً لشهداء الفيضانات والسيول التي اجتاحت درنة والبلديات المجاورة لها”.

#عاجل | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يصدر القرار رقم 406، باعتبار الحادي عشر من سبتمبر من كل عام، يوم حداد وطني،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤

على صعيد آخر ، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، علي محمد اشتيوي، وكيلاً عاماً لوزارة العدل.

رئيس الوزراء #عبد_الحميد_الدبيبة يكلف " علي محمد اشتيوي " وكيلاً عاماً لوزارة العدل . #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤