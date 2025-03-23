«الدبيبة» يحضر الحفل الختامي لمسابقة «نما» لحفظ القرآن في مصراتة

شهد رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “الحفل الختامي للدورة الخامسة من مسابقة “نما” لحفظ القرآن الكريم، التي نظمتها جمعية نما للتنمية المجتمعية بمدينة مصراتة، بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء ليبيا”.

وخلال كلمته، أكد الدبيبة “دعم الحكومة المستمر لحفظة القرآن الكريم وطلاب العلم”، مشيرًا إلى “أهمية هذه المسابقات في ترسيخ القيم الدينية وتعزيز الهوية الوطنية”.

وفي ختام الحفل، قام رئيس الحكومة “بتكريم الفائزين، حيث تم توزيع جوائز مالية على المتميزين في مختلف فئات المسابقة، تأكيدًا على أهمية دعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم”.