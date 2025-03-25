«الدبيبة» يحضر الملتقى الثاني لضباط «جهاز دعم مديريات الأمن»

شهد رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، بحضور حوالي 600 ضابط، حيث كان في استقباله نائب رئيس جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، العقيد علي الجابري.

وأشاد الدبيبة خلال الملتقى “بجهود رجال الشرطة في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للمؤسسة الأمنية وحرصها على تطوير قدراتها لضمان أداء مهامها بكفاءة”، وقام “بترقية عدد من الضباط تقديرًا لتفانيهم في أداء واجبهم الوطني”.

وفي كلمته، أثنى الدبيبة “على الجاهزية العالية التي يتمتع بها جهاز الشرطة، والتطور المستمر في أدائه وانضباطه، مشيرًا إلى أن نجاح أجهزة الداخلية في تأمين الانتخابات البلدية في 58 بلدية يعد دليلًا ملموسًا على استعداد الدولة لإجراء أي استحقاق انتخابي، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

كما أكد أن “العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات ليس الوضع الأمني، بل غياب قوانين انتخابية توافقية وعادلة”، مشددًا على أن “ليبيا تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مؤسسات أمنية مهنية قادرة على حماية الدولة والمواطن”.

واختتم الدبيبة كلمته بالتأكيد “على استمرار الحكومة في دعم جهاز الشرطة وتطويره، ورفض أي حملات تشويه تستهدفه”، موضحًا أن “الواقع الميداني يعكس التقدم الملحوظ في أداء الأجهزة الأمنية وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار”.