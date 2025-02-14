بحضور «الدبيبة».. انطلاق العمل بمركز «مصراتة للقلب والشرايين»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، انطلاق التشغيل الأجنبي، لمركز مصراتة للقلب والشرايين والأوعية الدموية، وذلك ضمن حزمة المشاريع التي ستفتتح في فبراير الجاري بمختلف أنحاء ليبيا.



وسيتم تشغيل مركز مصراتة “بشكل مشترك بين الإدارة المحلية والإدارة الأجنبية الـ “elegancia”، للرعاية الصحية القطرية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم (530) لسنة 2024، الذي يقضي بتفويض إدارة دعم وتطوير الخدمات الطبية بالتعاقد مع الشركة لتشغيل عدد من المرافق الصحية بمختلف أنحاء البلاد لمدة 15 عاماً”.

كما افتتح الدبيبة، “قسم أورام الأطفال بالمعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة، بعد تجهيزه وتطويره وفق أعلى معايير الجودة الطبية، بسعة 34 سريرا، و4 عيادات تخصصية وغرفتي عمليات مجهزة، وغيرها من المرافق الطبية والخدمية”.

وحضر الافتتاح ومراسم التشغيل، كلا من “وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السائح، والمجلس البلدي مصراتة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة”.

شهد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، انطلاق التشغيل الأجنبي، لمركز مصراتة للقلب والشرايين والأوعية الدموية،… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥