«الدبيبة» يحضر ختام مسابقة «البنيان» لحفظ القرآن الكريم

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الحفل الختامي لمسابقة البنيان الدولية والمحلية الأولى لحفظ القرآن الكريم للعسكريين.

وخلال كلمته في الحفل، أعرب الدبيبة، عن “فخره واعتزازه بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز الهوية الإسلامية، وتكرّس قيم العلم والانضباط في صفوف العسكريين”.

كما أكد على “التزام الحكومة بدعم مسابقات حفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والانتماء الوطني بين أفراد المؤسسة العسكرية”.

وشهد الحفل “تكريم الفائزين في مختلف فئات المسابقة، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ضيوف من عدة دول عربية وإسلامية”.

يشار إلى أن “المسابقة نظمتها وزارة الدفاع الليبية بالتعاون مع مجمع القرآن الكريم- ليبيا، واستضافها اللواء 53 مشاة في مدينة مصراتة، وانطلقت، بمشاركة نخبة من الحفظة العسكريين من ليبيا وعدد من الدول، حيث تنافسوا في مستويات متعددة من الحفظ والتجويد”.