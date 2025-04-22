الدبيبة يحضر فعاليات الدورة الأولى لـ«المنتدى الاقتصادي الليبي»

افتتح رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي، الذي ينظمه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، تحت شعار “ليبيا.. مستقبل واعد”.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكّد رئيس مجلس الوزراء “أن المنتدى يُمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، مشددًا على أن التحديات التي تواجه الدولة تمثل فرصة لإعادة التنظيم والانطلاق نحو اقتصاد شفاف ومنظَّم”.

كما جدد رئيس مجلس الوزراء، “التحذير من خطورة الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية، لما له من آثار مباشرة على استنزاف القدرة الشرائية للمواطن، وتقويض استقرار مؤسسات الدولة، وغياب الرقابة على المال العام”.

وخلال فعاليات المنتدى، اعتمد رئيس مجلس الوزراء، “الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح والتطوير الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بتنفيذ مخرجات المنتدى، والانطلاق في برنامج اقتصادي وطني موحّد، يُنفَّذ تحت إشراف مؤسسات الدولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستقرار المالي، وحماية المال العام”.

هذا “وحضر الافتتاح، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة، وعدد من رجال الأعمال الليبيين”.

وأمس، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فعاليات الدورة الحادية والخمسين لمعرض طرابلس الدولي، المقامة على أرض المعارض بالعاصمة، بمشاركة دولية تُعد الأوسع منذ سنوات.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد رئيس مجلس الحكومة، أن “معرض طرابلس الدولي ليس مجرد فعالية اقتصادية سنوية، بل يُمثّل رمزًا للهوية الاقتصادية والثقافية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في استرجاع جميع أراضي وأملاك المعرض بالقانون، حفاظًا على هذا الموروث الوطني الذي يُعد من أقدم المعارض في المنطقة”.

وأوضح أن “حكومة الوحدة الوطنية، تنظر إلى المعارض والمؤتمرات بوصفها أدوات حيوية لدفع عجلة التنمية وتعزيز بيئة الاستثمار، معلنًا انطلاق مشروع “مركز طرابلس للمعارض والمؤتمرات”، الذي يُتوقّع أن يكون من أكبر المراكز المتخصصة في شمال أفريقيا، وفق أعلى المعايير الدولية”.