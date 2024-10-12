«الدبيبة» يحضر فعاليات المؤتمر العاشر لجمعية القلب

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فعاليات المؤتمر العاشر لجمعية القلب الليبية، الذي أقيم في كلية التربية بمدينة مصراتة.

وأكد الدبيبة، أن “الحكومة تواصل السعي نحو تحقيق إنجازات كبيرة، خاصة في مجال توطين العلاج، مع التركيز على الابتكار وتعزيز المعرفة الطبية في مجال طب القلب”.

كما افتتح “الدبيبة”، فعاليات المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر، والذي شهد مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية، والذي يهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات الطبية.

وذكرت صفحة المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، ان “المؤتمر شهد حضور نحو 500 زائر، إلى جانب مشاركة عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى باحثين ومهتمين محليين”.