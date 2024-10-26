«الدبيبة» يحضر فعاليات انطلاق أعمال  المعرض الدولي لجهاز الإمداد الطبي

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، انطلاق أعمال الملتقى والمعرض الدولي الأول لجهاز الإمداد الطبي.

وفي كلمته، أكد الدبيبة، أن “جهاز الإمداد الطبيد كان لسنوات محطة استُغلت للفساد والاحتكار، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر، وأهمية تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، بما يتيح متابعة سلسلة دم التوريدات بشكل فعّال ويحقق الشفافية المطلوبة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن تفعيل نظام العطاء العام يعد خطوة جوهرية للقضاء على مظاهر الفساد في قطاع الصحة، ويعزز من نزاهة الإجراءات والرقابة عليها”.

وأضاف أن “الحكومة تواصل العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتقليل الهدر في الموارد، موضحًا أن العمل جارٍ على تطوير استراتيجيات وقاعدة بيانات شاملة لقطاع الصحة لتحسين عمليات الإدارة والتنبؤ بالاحتياجات”.

كما افتتح الدبيبة، “المعرض الأول للجهاز، الذي شهد مشاركة واسعة من الشركات الليبية المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية”.

وشهدت الفعالية حضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، وعدد من مديري إدارات وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في المعرض.