«الدبيبة» يحضر فعاليات ملتقى «شباب ليبيا الجامع» في مصراتة

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فعاليات ملتقى شباب ليبيا الجامع، الذي انعقد في مدينة مصراتة بمشاركة 600 شاب وشابة من مختلف مناطق ليبيا.

وخلال حوار مباشر مع الشباب المشاركين، “أجاب الدبيبة، على أسئلتهم وتناول تطلعاتهم وتحدياتهم، مؤكدًا على الأهمية البالغة لدور الشباب في تحقيق التنمية وبناء ليبيا الحديثة، مشددا على التزام الحكومة بدعمهم في كل المناطق، واصفًا إياهم بالركيزة الأساسية لمستقبل مشرق، موضحا أن الحكومة تعمل على تنفيذ مبادرات لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من المشاركة بفعالية في مختلف القطاعات”.

وأشار “إلى أن هذا الدعم تجسد عبر خطوات مثل تشكيل مجالس شبابية في البلديات وإنشاء برلمان للشباب، لإشراكهم في صنع القرار وتطوير السياسات التي تخدم مصالحهم”.

وتضمن الملتقى “ورش عمل وجلسات نقاشية تناولت مواضيع مهمة مثل ريادة الأعمال، الابتكار، دور الشباب في المصالحة الوطنية، تحديات التعليم، وفرص العمل”.

ودعا الدبيبة الشباب “إلى استثمار هذه اللقاءات لتطوير مهاراتهم وأفكارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمساهمة في بناء دولة قوية ومستقرة”.

وأعرب الشباب المشاركون “عن سعادتهم بحضور رئيس الوزراء ومشاركته في حوار مباشر معهم، معتبرين ذلك دعماً لجهودهم وطموحاتهم. كما أشادوا بمبادرات الحكومة لتفعيل دور الشباب وإنشاء منصات تتيح لهم المساهمة الفاعلة في التنمية والاستقرار بمختلف أنحاء البلاد”.

شهد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة فعاليات ملتقى شباب ليبيا الجامع، الذي انعقد في مدينة #مصراتة بمشاركة 600 شاب وشابة… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤